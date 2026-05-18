Глава МЗС Угорщини розповіла деталі майбутніх консультацій з Україною щодо меншин

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан розповіла, що консультації з Україною щодо врегулювання питань щодо прав угорської меншини Закарпаття відбудуться за участю представників цієї громади.

Про це Орбан написала у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністерки, про це вона домовилась минулими вихідними під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Обидві сторони призначили переговорні делегації, які проведуть свою першу зустріч в онлайн-форматі. Завдяки цьому вже завтра розпочнуться обговорення, що може закласти важливу основу для оперативного та задовільного вирішення питань щодо прав меншин", – зазначила Орбан.

Вона висловила сподівання, що діалог буде "конструктивним та продуктивним", а переговори незабаром принесуть "відчутний прогрес для угорської громади Закарпаття".

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр раніше заявляв, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити питання меншин.

За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

