В Германии ищут под завалами трех человек после взрыва газа в доме

В городе Гёрлиц на востоке Германии продолжается поисково-спасательная операция на месте взрыва в жилом доме, где под завалами могут быть три человека.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел около 17:30 18 мая в городе Гёрлиц, что на границе с Польшей. От взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обвалились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века поблизости от вокзала, где квартиры превращены в туристические апартаменты.

Paul Glaser/dpa

Изначально считали, что под завалами могут быть пять человек, но впоследствии выяснилось, что двое – гости арендованных апартаментов на одном из этажей – в то время были на прогулке, поэтому остались невредимыми.

По состоянию на утро три человека считаются пропавшими без вести, поиски продолжались всю ночь. Спасатели используют тепловизионные устройства и служебных собак, ища возможное место пребывания пострадавших под завалами.

Из соображений безопасности эвакуировали людей из 10 соседних домов.

Спасательную операцию осложняет продолжающаяся утечка газа, источник которого находится под завалами, поэтому устранить его невозможно. Службы постоянно измеряют концентрацию газа, пока считается, что новый взрыв маловероятен.

В конце марта в Риме из-за взрыва газа обвалились три дома в районе Пьяна-дель-Соле.

В октябре 2025 года взрыв газа уничтожил несколько квартир 9-этажного дома в столице Румынии Бухаресте, тогда погибли три человека.