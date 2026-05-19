В ОП считают, что Будапешт и Братислава не будут блокировать запуск вступительных переговоров с ЕС

В Офисе президента Украины не ожидают препятствования дальнейшим шагам для открытия официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС со стороны Венгрии и Словакии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Жовква отметил, что сейчас Киев не ожидает препятствий с дальнейшим процессом ни со стороны Будапешта, ни со стороны Братиславы.

"То, что мы слышим из официальных заявлений и заявлений министра иностранных дел, госпожи Аниты Орбан, и премьер-министра, господина Петера Мадьяра – Венгрия не будет мешать реализации следующих этапов. То же самое, кстати, мы слышим и от Словакии", – сказал заместитель руководителя ОП.

Он напомнил, что президент Украины недавно встречался со словацким премьером Робертом Фицо.

"То же самое мы услышали во время личной встречи господина президента с премьер-министром Чешской республики господином Андреем Бабишем. То есть, нет никакого юридического препятствия или политического предостережения для следующего шага", – добавил он.

Жовква также сказал, что ему "не известно о каком-либо напряжении" с ЕС из-за якобы торможения реформ и разговоров о скором вступлении Украины.

По данным СМИ, новый премьер Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте также Кто вместо Венгрии? Объясняем, что происходит в переговорах с ЕС и когда откроют кластеры