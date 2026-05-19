У президента Литви розповіли, про що можна вести переговори з РФ

Головний радник литовського президента Дейвідас Матульоніс вважає, що контакти з РФ можуть бути налагоджені, але виключно з питання мирної угоди щодо України.

Заяву радника президента Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, для налагодження ширших контактів із Кремлем підстав немає.

"Коли ми говоримо про те, що Європа має сісти за стіл переговорів щодо мирної угоди, ми беззастережно підтримуємо таку ідею... Але коли ми говоримо про ширший діалог між Росією та Європейським Союзом, у нас виникає чимало сумнівів щодо його мети", – сказав Матульоніс.

Коли його запитали, хто, на його думку, був би найбільш відповідним кандидатом на роль переговірника з РФ від ЄС, Матульоніс відповів, що довіряє компетентності президента Фінляндії Александра Стубба.

"Я вважаю пропозицію президента Фінляндії дуже привабливою, оскільки він – дуже досвідчений політик. Відносини з Росією завжди були певною специфікою Фінляндії, тому я довіряю президенту Фінляндії в цьому питанні. Але знову ж таки, це ще не узгоджена позиція. Це моя особиста думка", – зазначив радник глави литовської держави.

ЗМІ раніше повідомили, що в Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

Тим часом Меркель відмовилась від ролі переговірниці, але закликала лідерів ЄС до прямих переговорів з Кремлем з метою припинення війни в Україні.