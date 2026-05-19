В Естонії оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів
Після опівдня 19 травня Збройні сили Естонії оголосили попередження про повітряну загрозу на півдні країни.
Про це пише ERR, передає "Європейська правда".
Попередження надійшли мешканцям міст Тарту та Виру, а також повіту Йогева. Водночас жителі Таллінна також повідомили про отримання сповіщень.
Згідно з інформацією, потенційна загроза з боку дронів стосується районів Тарту, Йогева, Вільянді, Валга, Виру та Пильва.
Нагадаємо, 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України.
Ввечері 17 травня у Литві знайшли уламки дрона. Директор Національного центру управління кризовими ситуаціями раніше сказав, що це з великою ймовірністю – український дрон.
Згодом стало відомо, що у виявленому в Литві дроні була бойова частина.
