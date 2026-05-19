СМИ: Британия вряд ли сможет вернуться в ЕС на особых условиях

В Брюсселе вряд ли предложат Лондону специальные условия в случае решения Соединенного Королевства все же возвращаться в ЕС после "развода".

Об этом сообщает The Guardian, цитируя должностных лиц – участников переговоров о Brexit, пишет "Европейская правда".

Бывший советник в переговорной команде ЕС по Brexit Георг Рикельс предполагает, что страны-члены, с одной стороны, очень благосклонно встретят решение Британии возвращаться, но с другой – будут требовательными к Британии во всех процедурах.

"ЕС и Британия имеют стратегическую потребность работать вместе, но не думаю, что будет готовность снова открывать новые десятилетия исключительных привилегий для Британии. Ценой возвращения будет членство на общих условиях", – комментирует он.

Великобритания на протяжении 47 лет членства в Евросоюзе имела беспрецедентный специальный статус, предусматривающий исключения из ключевых политик, как в частности единой валюты и правил Шенгена; при этом Лондон имел большое влияние на повестку дня в ЕС.

Бывший итальянский министр по делам Европы Сандро Гоци убежден, что переговоры о возвращении Британии будут начинаться на стандартных условиях.

"Абсолютно понятно, что время специальных условий прошло, и понятно, что переговоры Соединенного Королевства должны включать все вопросы, предусмотренные для любой страны-кандидата", – считает он.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также предостерег, что Британии не стоит надеяться на условия, идентичные тем, которые она имела в прошлом.

Главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась комментировать, какими могут быть потенциальные условия переговоров о вступлении для Британии – в частности, потому, что пока речь идет лишь о гипотетической возможности.

Напомним, в последнее время опросы в Британии свидетельствуют, что все больше людей жалеют о выходе страны из ЕС по итогам референдума 2016 года. По одному из последних опросов, полное возвращение в ЕС поддержали бы 53%.

Экс-министр Уэс Стритинг, который, вероятно, будет претендовать на премьерский пост в случае отставки Стармера, выступает за возвращение Британии в ЕС.

