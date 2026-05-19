У Латвії повідомляють про можливу появу дрона у своєму небі

У Лудзенському, Прейльському, Резекненському та Краславському краях Латвії оголошено попередження про можливу загрозу повітряному простору.

Про це заявив полковник Національних збройних сил Латвії Маріс Тутінс в ефірі програми Латвійського радіо Pusdiena, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника латвійських збройних сил, найімовірніше, у повітряний простір Латвії влетів один дрон, і зараз він перебуває в Прейльському краї.

Він пояснив, що датчики загрози зафіксували об'єкт незадовго до полудня.

Попередження, як і раніше, діє у всіх чотирьох краях. Про завершення загрози Збройні сили пообіцяли повідомити негайно.

Також 19 травня Збройні сили Естонії оголосили попередження про повітряну загрозу на півдні країни.

Ввечері 17 травня у Литві знайшли уламки дрона. Директор Національного центру управління кризовими ситуаціями раніше сказав, що це з великою ймовірністю український дрон.

Згодом стало відомо, що у виявленому в Литві дроні була бойова частина.

