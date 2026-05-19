У президента Литвы рассказали, о чем можно вести переговоры с РФ

Главный советник литовского президента Дейвидас Матулёнис считает, что контакты с РФ могут быть налажены, но исключительно по вопросу мирного соглашения по Украине.

Заявление советника президента Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, для налаживания более широких контактов с Кремлем оснований нет.

"Когда мы говорим о том, что Европа должна сесть за стол переговоров по мирному соглашению, мы безоговорочно поддерживаем такую идею... Но когда мы говорим о более широком диалоге между Россией и Европейским Союзом, у нас возникает немало сомнений по поводу его цели", – сказал Матулёнис.

Когда его спросили, кто, по его мнению, был бы наиболее подходящим кандидатом на роль переговорщика с РФ от ЕС, Матулёнис ответил, что доверяет компетентности президента Финляндии Александра Стубба.

"Я считаю предложение президента Финляндии очень привлекательным, поскольку он – очень опытный политик. Отношения с Россией всегда были определенной спецификой Финляндии, поэтому я доверяю президенту Финляндии в этом вопросе. Но опять же, это еще не согласованная позиция. Это мое личное мнение", – отметил советник главы литовского государства.

СМИ ранее сообщили, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС в переговорном процессе по российско-украинской войне.

Между тем Меркель отказалась от роли переговорщицы, но призвала лидеров ЕС к прямым переговорам с Кремлем с целью прекращения войны в Украине.