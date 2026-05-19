У НАТО збираються обговорити ситуацію на полі бою в Україні

Вищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – збереться у форматі голів штабів оборони, щоб обговорити перебіг поточних місій, заходів та операцій під керівництвом НАТО, також заплановане засідання щодо ситуації в Україні.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Альянсу, пише "Європейська правда".

Засідання під головуванням голови Військового комітету адмірала Джузеппе Каво Драгоне відбудеться за участю представників 32 країн-членів Альянсу, а також Верховного головнокомандувача ЗС НАТО в Європі (SACEUR) генерала Алексуса Грінкевича та Верховного головнокомандувача ЗС НАТО з питань трансформації (SACT) адмірала П’єра Вандьє.

Під час першого засідання Військового комітету у форматі начальників генеральних штабів Грінкевич проінформує учасників про шляхи подальшого зміцнення стримування та оборони Альянсу. Начальники генеральних штабів країн-членів Альянсу також обговорять хід поточних місій, заходів та операцій під керівництвом НАТО.

Потім учасники засідання приймуть генерального секретаря НАТО пана Марка Рютте для обговорення політичних цілей, пріоритетів та основних етапів діяльності Альянсу напередодні саміту НАТО в Анкарі.

На другому офіційному засіданні буде представлений оновлений огляд того, як НАТО розвиває свій процес оборонного планування, щоб краще інтегрувати нові технології, інновації та оперативний досвід, прискорити створення потенціалу та допомогти союзникам швидше досягти цілей у сфері потенціалу, зі складом сил, що краще відповідає мінливому характеру війни.

Третім засіданням стане засідання Ради НАТО-Україна (у форматі засідання начальників генеральних штабів), на якому Рада міністрів оборони країн НАТО спільно з головою Військового комітету ЄС обговорить з начальником Генштабу України поточну ситуацію на лініях фронту в Україні та за їх межами, включаючи глобальні наслідки війни. На порядку денному також буде питання про продовження підтримки України з боку НАТО та ЄС.

Співпраця між НАТО та ЄС стане головною темою останнього засідання, в ході якого обговорять можливості глибшої та тіснішої співпраці з широкого кола питань: від оборонної промисловості до військової мобільності.

Також повідомляли, що засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, 11 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі говорив про низку питань, пов’язаних з обороноздатністю України.

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі Сибіга говорив про потребу посилити роль Європи у мирних зусиллях.