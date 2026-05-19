В Германии резко возросло количество нападений на политиков

В Германии за последний год почти на 40% выросло количество преступлений, направленных против представителей политических партий.

Об этом свидетельствует ответ федерального правительства на парламентский запрос фракции "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Больше всего инцидентов зафиксировали в отношении представителей партий "АдГ" и ХДС.

Как отмечается, в 2025 году полиция зарегистрировала 5140 преступлений против представителей и членов политических партий. Для сравнения: в 2024 году таких случаев было 3690, а в 2023-м – 2 790.

Правительство связывает резкий рост, в частности, с напряженной атмосферой во время предвыборной кампании в начале 2025 года.

Больше всего инцидентов в прошлом году зафиксировали в отношении представителей "АдГ" – 1852 случая. По данным полиции, большинство из них связывают с леворадикальной средой.

Резко возросло и количество правонарушений в отношении представителей ХДС: если в 2024 году было зарегистрировано около 420 случаев, то в 2025-м – уже 1171. Еще 168 правонарушений касались членов ХСС.

В статистику также входят повреждения имущества, граффити на домах политиков и нарушение порядка возле партийных информационных стендов.

В январе писали, что в Германии расследуют письмо с угрозами в адрес уполномоченного по борьбе с антисемитизмом в земле Бранденбург Андреаса Бюттнера, поступившее через считанные дни после уничтожения его имущества, которое считают поджогом.

Перед этим во дворе Бюттнера сгорела хозяйственная постройка, случай расследуют как поджог. Рядом также нашли нарисованную символику ХАМАС.