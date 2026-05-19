Спикер Сейма Польши сознательно избежал встречи с Фицо после его визита в Москву

Маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый посетил в понедельник, 18 мая, Братиславу, но сознательно избежал встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом он заявил в эфире Polskie Radio, передает "Европейская правда".

Чажастый заявил, что это решение было сознательным.

"Если политик из демократического лагеря не обязан встречаться с теми, кто встречается с Путиным, то ему не следует этого делать", – сказал он.

Вместо этого он провел переговоры со спикером словацкого парламента Рихардом Раши в Братиславском замке, где они обсудили возобновление сотрудничества в рамках Вышеградской группы, средства ЕС и послевоенное восстановление Украины.

Чажастый отметил, что конструктивное сотрудничество в рамках Вышеградской группы стало возможным только после победы партии "Тиса" Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

Также они договорились рассмотреть возможность приглашения спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на предстоящую сессию Вышеградской группы и обсудили план приема детей украинских ветеранов войны в Словакии в течение лета.

Как уже сообщалось, 9 мая Роберт Фицо встретился с Путиным в Москве. Он является единственным лидером из ЕС, кто присутствовал в российской столице.

Фицо прибыл в Москву еще 8 мая и возложил венок к могиле неизвестного солдата возле Кремля. Тогда же он сказал, что является своего рода "черной овцой" в ЕС.