В НАТО убеждены, что вывод войск США не подорвет оборонные планы в Европе

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заверил, что вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии не помешает оборонным планам Альянса в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Чиновник отказался отвечать на вопрос о том, готовятся ли Соединенные Штаты к очередному выводу военного контингента из Европы.

По словам Гринкевича, речь идет лишь о выводе бригады из 5 000 американских военнослужащих с территории Германии.

"Развертывания, которые у нас есть на сегодня, – это все, что было объявлено. Но в долгосрочной перспективе мы, безусловно, должны ожидать дополнительных развертываний, поскольку Европа продолжает наращивать потенциал и возможности и активизируется, чтобы обеспечить свою конвенциональную оборону", – ответил чиновник НАТО.

Что касается того, ожидаются ли передислокации американских войск внутри Европы, Гринкевич заявил, что ведет переговоры с союзниками с восточного фланга НАТО по этому вопросу.

"Я нахожусь в постоянном контакте с союзниками, сегодня у меня была встреча с представителями трех балтийских стран и Польши, чтобы обсудить возможные варианты и то, как мы можем разместить силы на восточном фланге... Я постоянно анализирую, в чем заключается угроза и что нам нужно скорректировать", – сообщил Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

Напомним, 15 мая американские военные высокопоставленные лица подтвердили, что Соединенные Штаты отменили запланированную отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу.

А в начале мая в Пентагоне заявили, что США выведут 5 000 военнослужащих из Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

