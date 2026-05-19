В США заявляют, что не спешат продлевать торговое "перемирие" с Китаем

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа "не спешит" продлевать торговое "перемирие", срок которого истекает в ноябре, поскольку есть время возобновить его в ходе встреч позднее в этом году.

Об этом он сказал в интервью Reuters в кулуарах финансовой встречи G7, передает "Европейская правда".

По мнению Бессента, Китай согласится на восстановление прежних тарифных ставок США "из-за новых пошлин по разделу 301", если они не будут повышены.

"Я думаю, что мы не спешим продлевать это. Ситуация стабильна", – сказал он.

По его словам, Китай "вел себя удовлетворительно, но не отлично с точки зрения выполнения своих обязательств в отношении критически важных минералов".

"Поэтому мы снова встречаемся с ними", – добавил он.

Ожидается, что в сентябре лидер Китая Си Цзиньпин посетит Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом в Белом доме.

Отметим, 27 июня прошлого года Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем, не предоставив дальнейших подробностей.

Эта договоренность стала результатом переговоров в Женеве, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, которое грозило парализовать значительную часть торговли между странами.

После этого стороны несколько раз продлевали торговое "перемирие".

А в мае этого года после визита в Китай американский президент заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, закупающих иранскую нефть, на фоне затянувшейся войны и потрясений на нефтяных рынках.

В Белом доме тогда заявили, что до 2028 года Китай будет ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее $17 млрд.