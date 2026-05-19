Глава МИД Эстонии об инциденте с дроном: Украина имеет право наносить удары по России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после инцидента со сбиванием, вероятно, украинского дрона заявил, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России.

Об этом чиновник написал на платформе X, передает "Европейская правда".

"Давайте четко определимся: Украина имеет полное право наносить удары по российским военным объектам, чтобы ослабить способность России вести агрессию", – заявил Тсахкна.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что инциденты с "заблудившимися" украинскими дронами на территории третьих стран являются прямым следствием войны и провокаций России.

"Эстония усиливает сотрудничество с Украиной, чтобы улучшить наши возможности в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами", – добавил чиновник.

Как известно, во вторник, 19 мая, в Эстонии сбили с румынского истребителя, вероятно, "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за чего в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбивания такого аппарата над территорией страны.

В Министерстве иностранных дел Украины принесли извинения Эстонии за "непреднамеренные инциденты" с беспилотниками.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.