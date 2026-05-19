Сибига посетит Швецию для двусторонних переговоров и встречи с представителями НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 20–21 мая посетит Королевство Швеция.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

20 мая в Стокгольме глава МИД Украины проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенегард по актуальным вопросам двусторонней и европейской повестки дня.

Министры сделают особый акцент на оборонном сотрудничестве двух стран, противодействии угрозам безопасности со стороны России, процессе вступления Украины в ЕС, усилении давления на агрессора.

Министр также проведет встречу с украинской общиной Швеции и посетит Лундский университет, где выступит с открытой лекцией о роли Украины в новой архитектуре безопасности Европы и мира.

В ходе визита также запланирована передача аутентичных образцов уникальных артефактов украинского наследия, воссозданных шведской стороной.

21 мая в городе Хельсингборг глава МИД Украины примет участие в неформальной встрече Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ключевыми темами переговоров с партнерами по НАТО станут усилия по достижению мира, укрепление обороноспособности Украины, развитие оборонной промышленности, защита от угроз со стороны России, усиление военной поддержки и подготовка к саммиту Альянса в Анкаре.

Министр также проведет отдельные двусторонние переговоры, в частности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рядом министров иностранных дел государств-членов Альянса.

Напомним, 11 мая министр иностранных дел Андрей Сибига на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе обсуждал ряд вопросов, связанных с обороноспособностью Украины.