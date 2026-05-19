В НАТО прокомментировали спор между президентом и премьером Чехии по поводу участия в саммите

В НАТО заявили, что не хотят вмешиваться в спор между премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и президентом Петром Павелом относительно того, кто из них должен представлять страну на саммите Альянса в Анкаре в июле.

Об этом представитель НАТО заявил изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Президент Павел посещал все ежегодные саммиты НАТО с момента вступления в должность в 2023 году, но Бабиш, вернувшийся к власти в 2025 году, теперь настаивает на том, что президент не может входить в состав официальной правительственной делегации.

Конституция Чехии предоставляет президенту полномочия представлять государство за рубежом в соответствии со статьей 63, но президентские решения, принятые в соответствии с этим положением, требуют одобрения правительства, что оставляет неясным, сможет ли Павел пробиться в официальную делегацию без поддержки Бабиша.

С момента возвращения Бабиша к власти в прошлом году его отношения с Павелом были враждебными и определялись глубокими политическими и личными разногласиями. Павел, прозападный бывший генерал НАТО, неоднократно конфликтовал с популистом Бабишем по всем вопросам, от внешней политики до демократических норм.

"Кто возглавит делегацию, представляющую страну-члена на саммите НАТО, должен решать каждый член Альянса самостоятельно", – сказал представитель НАТО, комментируя спор между Павелом и Бабишем.

Павел даже предложил покрыть расходы на свое участие в саммите НАТО и рассматривает возможность судебного преследования Бабиша за блокирование его заявки на участие.

Он заявил чешским СМИ, что было бы стыдно, если бы он не присутствовал, предположив, что мог бы принять участие в неформальной встрече глав государств на саммите, пока Бабиш будет заниматься официальными делами.

Президент Чехии и правительство спорят также по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

