В Нидерландах взяли под контроль крупный пожар на военном полигоне

Пожарная служба Нидерландов объявила, что крупный лесной пожар в 'т-Харде взят под контроль после нескольких дней борьбы.

Пожар на военном полигоне вблизи города 'т-Харде в регионе Велуве объявлен взятым под контроль. Огонь потушен, но Министерство обороны продолжает работать в этом районе, чтобы предотвратить его повторное возгорание.

Лесной пожар вспыхнул в среду во время военных учений с применением орудий и взрывчатки на полигоне площадью 500 гектаров. Столбы дыма подхватил восточный ветер и отнес аж до Великобритании.

Из-за дыма и неприятного запаха в различных районах была объявлена тревога NL-Alert. Никому не пришлось покидать свои дома.

Уже в течение первой ночи пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара на артиллерийском полигоне. Когда в среду усилился ветер, ожидалось, что огонь снова вспыхнет в нескольких местах, но этого не произошло.

Для локализации пожара были задействованы пожарные бригады со всей страны и пожарные вертолеты. Для выезда на место происшествия также использовались бронированные пожарные машины Министерства обороны. Эти машины способны выдержать возможный взрыв боеприпасов, оставленных на полигоне.

Лесные пожары также вспыхнули в других частях страны, в частности на нескольких военных объектах. Пожарная служба получила помощь от немецких и французских коллег в тушении пожаров.

Начато расследование причин пожара. В рамках расследования опрашивают свидетелей и выясняют, какие подразделения проводили учения и что именно это были за учения. Также проверяется, были ли учения должным образом зарегистрированы и соблюдались ли протоколы безопасности, сообщил NOS представитель военной полиции.

Ранее стало известно о по меньшей мере пяти очагах лесных пожаров в Нидерландах, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.