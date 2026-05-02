Туск призвал остановить пагубную тенденцию к распаду "нашего альянса"

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал приложить усилия, чтобы остановить тенденцию к распаду трансатлантического сообщества.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Туск опубликовал свой пост после объявления США о выводе 5 тысяч военных из Германии.

"Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту пагубную тенденцию", – написал премьер Польши.

Министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на объявление о планах США вывести 5000 военнослужащих из Германии заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

НАТО заявляет, что остается уверенным в своих оборонных возможностях и потенциале сдерживания, несмотря на решение США.