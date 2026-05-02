В Польше начались военные учения с участием нескольких стран НАТО

Более 3500 солдат из нескольких стран НАТО и несколько сотен военных транспортных средств принимают участие в учениях Amber Shock 26, которые начались в субботу на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Пресс-секретарь многонациональной дивизии "Северо-Восток" подполковник Дариуш Гузенда сообщил в субботу, что начались учения военнослужащих Командования многонациональной дивизии "Северо-Восток" НАТО с 2-м кавалерийским полком Вооруженных сил США, они проходят под кодовым названием Amber Shock 26.

В учениях принимают участие более 3500 военнослужащих из нескольких стран-членов Альянса и несколько сотен транспортных средств, сообщил подполковник Гузенда.

В учениях в Оржише принимают участие военнослужащие 2-го кавалерийского полка Вооруженных сил США (2CR) и другие союзные подразделения из Польши и США.

После передислокации 2-го кавалерийского полка Вооруженных сил США по маршруту длиной более 1000 км из Германии в Польшу, 2-й полк развернул свои подразделения на полигоне, интегрировался с Многонациональной боевой группой НАТО и был подчинен Многонациональной дивизии "Северо-Восток". Во время учений их участники будут выполнять тактико-огневые задачи, совершенствуя взаимодействие и демонстрируя единство и надежность членов Североатлантического альянса при реализации решений в интересах общей безопасности, сообщил Гузенда.

Он добавил, что кульминационным моментом учений станет стрельба боевыми боеприпасами, запланированная на четверг.

Учения Amber Shock 26 являются частью учений под кодовым названием Saber Strike 26 (SbS26), которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.

Командование многонациональной дивизии "Северо-Восток" координирует действия многонациональных боевых групп НАТО, развернутых в Литве и Польше. Эти задачи заключаются в координации учений и повышении ситуационной осведомленности в регионе. Командование также находится в готовности к проведению операций в рамках коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность проведения совместных ядерных учений во время визита французского лидера в Гданьск 20 апреля.

Напомним, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.