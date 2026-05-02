Фицо: ни одно мирное соглашение в войне с РФ невозможно без согласия украинской стороны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook после телефонного разговора с Зеленским, передает "Европейская правда".

"Несмотря на то, что по некоторым вопросам наши взгляды расходятся, у нас есть общий интерес в налаживании хороших и дружеских отношений между Словакией и Украиной", – написал Фицо.

"Я подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС, поскольку Словакия хочет, чтобы Украина, как наш сосед, была стабильной и демократической страной", – подчеркнул он.

По его словам, во время разговора они договорились, что кратко встретятся в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и что продолжат работу в формате совместных правительственных заседаний, а также обменяются визитами в столицы двух стран.

"Также я подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Российской Федерацией невозможно без согласия украинской стороны", – заявил Фицо.

Ранее о беседе с Фицо рассказал президент Украины.

Стоит отметить, что до возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба" Фицо говорил Брюсселю забыть о поддержке Словакией ускоренного вступления Украины в ЕС.