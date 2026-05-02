Писатели из Румынии и Молдовы призвали разработать конкретный план объединения стран

Союз писателей Румынии и Союз писателей Молдовы призвали власти Бухареста и Кишинева перейти от заявлений к конкретным шагам по объединению двух стран.

Текст заявления размещен на сайте Союза писателей Румынии, передает "Европейская правда".

Ранее президент Молдовы Майя Санду в интервью Le Monde сказала, что объединение Молдовы с Румынией могло бы решить вопрос евроинтеграции государства. При этом она подчеркнула, что решение должны принимать граждане.

"Союз писателей Румынии и Союз писателей Молдовы с радостью и надеждой воспринимают эти заявления накануне возможного исторического события", – говорится в заявлении.

Организации выступают за то, чтобы тема объединения стала национальным и надпартийным приоритетом для румын по обе стороны Прута.

"Считаем, что настало время перейти от заявлений к конкретным действиям – разработке реалистичного сценария объединения Молдовы с Румынией с политической, законодательной, финансовой, экономической, образовательной и культурной точек зрения", – пишут авторы.

Заявление подписали председатель Союза писателей Румынии Варужан Восганян и председатель Союза писателей Молдовы Тео Кириак.

Авторы инициативы считают, что для подготовки такого сценария следует создать группу экспертов из Бухареста и Кишинева, которая проанализирует все аспекты объединения и разработает стратегию его продвижения внутри стран и на международном уровне.

В заявлении также напомнили, что румынские писатели и интеллектуалы играли исторически важную роль в идее унири – от объединения в 1859 и 1918 годах до борьбы за сохранение языка и культуры во времена СССР.

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.