В Латвии хотят "адаптировать к реальности" оповещения о тревоге через дроны

В Латвии планируют пересмотреть подход к оценке угрозы из-за заблудившихся дронов, чтобы оповещения были пропорциональными угрозе и не слишком срывали повседневную жизнь страны.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом рассказал глава Центра управления кризисными ситуациями (KVC) Арвис Зиле.

Чиновник отметил, что Латвии нужно пересмотреть существующие сейчас "уровни угрозы" в рамках оповещений для населения и адаптировать их к новой реальности, поскольку заблудившиеся украинские дроны у восточных границ все чаще становятся причиной воздушных тревог.

Зиле признал, что неоднократные тревоги днем во вторник имели существенное влияние на жизнь страны, поэтому оценку угроз и инструкции в оповещениях нужно адаптировать, чтобы не останавливать учебный процесс, движение транспорта и так далее без необходимости.

Он не стал вдаваться в детали относительно того, какие именно изменения могут произойти, но отметил, что первая встреча запланирована уже в среду – чтобы как можно быстрее иметь готовое решение.

Одновременно Арвис Зиле отметил, что недооценивать угрозу заблудившихся БпЛА нельзя, поскольку они несут большую взрывную часть и потенциально могут вызвать очень значительные разрушения.

Перед этим исполняющая обязанности премьера Эвика Силиня заявила о необходимости искать баланс между тем, чтобы при таких обстоятельствах позаботиться о безопасности людей, но и чтобы не останавливать нормальную повседневную жизнь, насколько это возможно.

Напомним, в полдень 19 мая в восточных регионах Латвии и на юге Эстонии объявили воздушную тревогу из-за очередных БпЛА, скорее всего заблудившихся украинских аппаратов, сбившихся с курса на пути к целям в России.

Патрулирующий истребитель НАТО впервые сбил беспилотник над Эстонией, операция координировалась в сотрудничестве с Латвией.

В МИД Украины заявили, что Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Украина просит прощения у Эстонии и всех балтийских друзей за такие непреднамеренные инциденты.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после инцидента заявил, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России.

В конце предыдущей недели масштабную воздушную тревогу впервые объявили на юге Финляндии, во всем столичном регионе, что нарушило работу транспорта и школ в начале утра. Впоследствии выяснилось, что в тот раз нарушений воздушного пространства страны не было.