Премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поднял вопрос о безвизовом въезде для болгарских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы болгарского правительства приводит Reuters.

По словам премьера, он надеется, что США безотлагательно рассмотрят этот вопрос.

"Во время разговора с американским президентом я настойчиво поднял вопрос об отмене визовых требований США для граждан Болгарии и рассчитываю, что этот вопрос будет рассмотрен в срочном порядке", – отметил Радев.

Радев также добавил, что разговаривал с министром обороны США Питом Хегсетом и ожидает запрос о продлении пребывания американских военных самолетов в Софии после мая.

Политсила Радева "Прогрессивная Болгария" получила убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля.

Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Во время своего президентства он неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. "Прогрессивная Болгария" имеет единоличное большинство в новоизбранном парламенте.

