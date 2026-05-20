Глава МИД Венгрии поделилась ожиданиями от консультаций с Украиной по вопросам нацменьшинств

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан надеется, что венгерско-украинские консультации на уровне экспертов по вопросам прав венгерского меньшинства могут стать началом "нового процесса".

Об этом глава венгерского МИД написала в своем X, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбан, эти консультации являются важным шагом на пути к восстановлению двусторонних отношений и укреплению будущего сотрудничества между Венгрией и Украиной.

"Венгрия, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. В то же время в рамках наших двусторонних отношений первоочередным вопросом, который мы должны решить, является последовательная защита прав национальных меньшинств", – отметила она.

По словам министра, венгерская община в Закарпатье "является не только важной составляющей отношений между нашими двумя странами, но и мостом между нашими народами".

"Настоящий прогресс требует открытого, честного и профессионального диалога, основанного на четких правовых гарантиях. Я верю, что сегодняшние консультации могут стать началом нового процесса", – резюмировала Орбан.

Как известно, 20 мая Анита Орбан, глава МИД Украины Андрей Сибига и вице-премьер Тарас Качка открыли консультации экспертного уровня между Киевом и Будапештом по правам нацменьшинств.

По данным СМИ, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

