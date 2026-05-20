Латвия вызвала дипломата РФ из-за лживых обвинений российской разведки

Латвия вызвала временного поверенного России в связи с лживыми обвинениями и угрозами в адрес Риги в заявлении российской Службы внешней разведки.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Латвии, пишет "Европейская правда".

19 мая в МИД Латвии вызвали временного поверенного России и выразили ему категорический протест в связи с заявлением российской СВР, "основанном на лживых заявлениях, которые уже звучали от России".

Во время разговора дипломату отметили, что Латвия неоднократно подчеркивала и публично, и через дипломатические каналы, что не предоставляла разрешения использовать свое воздушное пространство и территорию для нанесения ударов по территории России, однако российская сторона продолжает повторять эту ложь и прибегает к эскалирующим заявлениям.

Главе российской дипмиссии также вручили официальную ноту протеста.

Как известно, после первых инцидентов с попаданием украинских ударных беспилотников в воздушное пространство стран Балтии в России начали продвигать лживый нарратив о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ.

19 мая российская Служба внешней разведки заявила о якобы планах Украины запускать БПЛА по целям в России непосредственно с территории Латвии, добавив к этому угрозы, что РФ "известны координаты центры принятия решений на латвийской территории" и членство в НАТО не защитит Латвию.

В Литве считают, что на этом фоне существует серьезный риск провокаций со стороны России.

