Комитет по нацбезопасности Сейма Литвы соберется, чтобы обсудить инциденты с дронами

Комитет национальной безопасности и обороны (NSGK) Сейма Литвы в четверг, 21 мая, соберется на закрытое заседание, чтобы обсудить инциденты с дроном и объявленной из-за этого воздушной тревогой.

Об этом заявил председатель комитета Римантас Синкявичюс, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

На обсуждение приглашены представители Министерства национальной обороны, Службы охраны государственных границ и Департамента государственной безопасности.

"Мы готовимся завтра к очень серьезному обсуждению между утренним и вечерним заседаниями Сейма, во время перерыва. Но это не будет публичным. Будет обсуждаться, что делается и что будет сделано в ближайшем будущем для защиты нашего воздушного пространства, городов, жителей", – заявил Синкявичюс.

По его словам, реакция служб и информирование о сложившейся ситуации были достаточными.

"Реакция и информация начали поступать сегодня утром – значительно раньше, чем были объявлены все сигналы опасности, мы были проинформированы... По крайней мере для меня та информация, которая была предоставлена, была достаточной и детальной, включая сигнал опасности, который я получил", – сказал депутат.

Утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявляли воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона.

Высшие должностные лица страны, включая президента, получили распоряжение спуститься в укрытие.

Около 10:50 воздушную тревогу отменили. Сейчас из официальных сообщений непонятно, залетел ли на территорию Литвы вероятный беспилотник, который стал причиной объявления тревоги.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.