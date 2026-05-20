СМИ: в новый "мини-пакет" санкций против РФ может попасть патриарх Кирилл

На этой неделе послы стран Европейского Союза должны обсудить "мини-пакет" санкций, направленный против десятка человек, которых ранее защищало правительство бывшего премьер-министра Виктора Орбана, а также против нескольких российских судов.

Об этом стало известно Euronews, передает "Европейская правда".

Как отмечается, новое правительство Венгрии якобы выразило готовность позволить Европейскому Союзу ввести санкции против главы Русской православной церкви Кирилла Гундяева (патриарха Кирилла) и других лиц, которых ранее защищал Орбан.

Этот шаг может открыть путь к включению одной из самых влиятельных религиозных фигур России в черный список ЕС. По словам чиновников, "мини-пакет" санкций уже готовится.

Как отмечается, ЕС впервые попытался внести Гундяева в черный список в 2022 году, обвинив его в поддержке полномасштабного вторжения в Украину и распространении ревизионистской пропаганды. Но Венгрия под руководством Орбана заблокировала эту инициативу, назвав ее вопросом религиозной свободы.

Теперь Брюссель надеется, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр позволит принять это решение.

"Санкции, которые подорвали бы экономическую стабильность Венгрии, являются абсолютно неприемлемыми. Но в случаях, когда предыдущее правительство использовало власть венгерского государства для заключения частных сделок, я ожидаю, что новое правительство не будет блокировать совместные усилия ЕС по усилению давления на Россию с целью прекращения этой войны", – заявил близкий соратник Мадьяра, возглавляющий комитет по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду.

Сначала в санкционный список были добавлены и другие российские лица, но впоследствии они были изъяты по настоянию Орбана, в частности министра спорта РФ Михаила Дегтярева и олигарха Вячеслава Кантора. Теперь их могут снова включить в список.

"Пересмотр списка имен не является чем-то необычным", – сказал один из собеседников.

Кроме того, предложение также направлено на несколько судов "теневого флота", которые Россия использует для обхода западных ограничений на продажу нефти.

Как писала "Европейская правда", во время заседания Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят, в частности, перспективы вступления Украины в ЕС, новый, 21-й пакет санкций ЕС против России и переговоры о мире в Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 11 мая рассказала, что может войти в 21-й пакет санкций ЕС против России.