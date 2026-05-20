СМИ: в Германии двух человек подозревают в шпионаже на Китай

В Германии задержали супругов родом из Китая, которых подозревают в шпионском сборе чувствительной информации в сфере технических инноваций в интересах Пекина.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности, пишет "Европейская правда".

Федеральная прокуратура и полиция Германии якобы начали мероприятия против подозреваемой в шпионаже супружеской пары.

Подозреваемых 55 и 52 лет задержали в Мюнхене утром 20 мая. У них дома и на работе проходят обыски, следственные действия ведутся также с девятью лицами в статусе свидетелей – преимущественно учеными – в разных землях Германии.

Супругов подозревают в сборе данных о технологических инновациях в Германии. Они якобы целенаправленно выведывали такую информацию у немецких ученых, занимающихся технологическими разработками, которые могут использоваться в военных целях.

По данным следствия, они интересовались контактами с учеными, работающими в сфере аэрокосмических и компьютерных технологий, искусственного интеллекта. Супруги представлялись либо переводчиками, либо сотрудниками немецкой автомобильной компании, и со временем выстроили "широкую сеть контактов".

Далее они якобы приглашали этих профессоров читать лекции в Китае за гонорар. Несмотря на обещанный формат, аудиторией часто были сотрудники китайских государственных оборонных компаний.

Федеральная прокуратура обвиняет супругов в шпионаже в интересах Китая, для них будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Тем временем в Польше задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

В конце апреля Федеральная прокуратура Германии задержала гражданина Казахстана, который, как считается, шпионил в пользу России из Берлина.