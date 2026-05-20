Германия развернет систему Patriot в Турции

Министерство обороны Турции заявило, что Германия пришлет ей систему противоракетной обороны Patriot для шестимесячного развертывания.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В марте Анкара заявила, что американская система Patriot была развернута на юго-востоке Турции, вблизи базы НАТО, в связи с ракетной угрозой со стороны Ирана.

"В дополнение к испанской системе противовоздушной обороны Patriot, которая сейчас развернута в нашей стране, одна из двух дополнительных систем Patriot, развернутых НАТО из-за конфликтов между США, Израилем и Ираном, будет заменена немецкой системой", – заявили в Минобороны Турции.

Как отмечается, эту замену планируется завершить в июне, и ожидается, что система будет оставаться в эксплуатации примерно шесть месяцев.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна чувствует себя все более окруженной из-за расширения сотрудничества между Израилем, Грецией и Кипром.

Также писали, что Турция ведет переговоры с Италией по закупке и совместному производству европейских систем противоракетной обороны в связи с ракетной угрозой со стороны Ирана.