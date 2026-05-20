Рютте: обвинения РФ в адрес Латвии смехотворны, и в Кремле это знают

В России знают, что их обвинения в адрес Латвии якобы о предоставлении своего воздушного пространства для украинских атак "смехотворны".

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает "Европейская правда".

Россия недавно заявила, что Латвия собирается дать Украине разрешение для ударов по России с их территории.

Когда у Рютте спросили, следует ли воспринимать серьезно такие российские заявления, он ответил: "(Это) абсолютно смехотворно, и Россия это знает. Абсолютно смехотворно".

19 мая российская Служба внешней разведки заявила о якобы планах Украины запускать БпЛА по целям в России непосредственно с территории Латвии, добавив к этому угрозы, что РФ "известны координаты центры принятия решений на латвийской территории" и членство в НАТО не защитит Латвию.

В ответ на эти утверждения Латвия вызвала временного поверенного России.

Кроме того, в Литве считают, что на этом фоне существует серьезный риск провокаций со стороны России.