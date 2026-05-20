Зеленский заявил о потенциале для развития отношений с Сербией
Президент Владимир Зеленский после беседы со своим сербским коллегой Александаром Вучичем заявил, что оба лидера видят потенциал для развития отношений между Украиной и Сербией.
Об этом глава государства рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".
По словам Зеленского, они обсудили с Вучичем вопросы двусторонних отношений между двумя странами.
"Мы оба считаем, что они должны быть крепкими, и видим потенциал для развития", – отметил президент.
В ближайшие дни, добавил он, в Белграде будет работать представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
"Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности, по возобновлению переговоров о зоне свободной торговли с Сербией", – выразил надежду Зеленский.
Оба лидера договорились оставаться на связи.
Президент Сербии назвал беседу с Зеленским "открытой и конструктивной".
Отношения Киева и Белграда сложны из-за традиционно лояльной к Москве позиции Сербии.
Ранее СМИ сообщали, что визита президента Украины в Сербию на этой неделе не будет, однако в Белград должен отправиться вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Перед этим сербский телеканал N1 со ссылкой на источники в Белграде сообщал, что в конце этой недели в Сербии ожидают визит украинской делегации, которую может возглавить лично президент Владимир Зеленский.