Зеленский: МИД должен усилить координацию с партнерами в отношении Беларуси, откуда возможно нападение

Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД Украины должен усилить координацию с партнерами в отношении давления на Беларусь, откуда, по словам главы государства, возможно нападение на северные регионы Украины.

Об этом президент сказал в вечернем обращении в среду, 20 мая, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в среду он подробно обсудил с военными, разведками, СБУ и МИД то, что сейчас происходит на направлении Беларусь – Брянская область.

"Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, нашего Черниговско-Киевского направления. Конечно, мы уже работаем, чтобы усилить нашу оборону на этом направлении. Соответствующие поручения даны военному командованию, но отдельно мы также предпринимаем превентивные шаги как в отношении Беларуси, так и в отношении определенных частей России, откуда исходит угроза", – сказал Зеленский.

Глава государства рассчитывает, что МИД Украины будет максимально активен в дипломатической работе в отношении Беларуси.

"Нужно усилить давление и усилить координацию с нашими партнерами. Честно говоря, уже надоело, что постоянно существует такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть Беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут, и будут значительными", – сказал Зеленский.

15 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну, в частности, вероятно, с целью проведения операции не только против Украины, но и против одной из стран НАТО.

Напомним, эстонские политики утверждают, что заявления Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

А премьер-министр Литвы Инга Ругинене предложила избегать риторики запугивания в ответ на заявления Зеленского.