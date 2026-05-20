Зеленский о смягчении Британией антироссийских санкций: "Мы передали сигналы"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Лондону свои сигналы относительно решения британского правительства смягчить антироссийские санкции в отношении дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти.

Об этом глава государства сказал в среду в вечернем обращении, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, украинская сторона в среду была в контакте с Великобританией по вопросу санкций.

"Это вопрос очень деликатный, и много обсуждений было в СМИ и среди политиков. Мы передали Лондону свои сигналы по этому поводу, мы рассчитываем, что на этой неделе на двустороннем уровне все будет обсуждено. Санкции – как наши далекобойные, так и экономические и политические ограничения со стороны партнеров – это то, что наиболее эффективно влияет на Россию, на то, чтобы в России все-таки возникло желание закончить эту войну", – заявил президент.

Правительство Великобритании применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант принес извинения за решение о смягчении санкций против России. Ранее в тот же день Брайант пытался оправдать такое решение.