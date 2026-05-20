Каллас: угрозы России в адрес стран Балтии – признак слабости, а не силы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила угрозы России в адрес балтийских государств, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой".

Об этом Каллас написала на платформе X, передает "Европейская правда".

Чиновница прокомментировала недавние заявления российской Службы внешней разведки, которая заявила о якобы планах Украины запускать дроны по целям в России непосредственно с территории Латвии, добавив к этому угрозы, что РФ "известны координаты центров принятия решений в Латвии".

Каллас назвала эти сообщения признаком слабости Москвы.

"Утверждения о том, что страны Балтии позволяют Украине пользоваться своим воздушным пространством, – это полная чепуха, и Россия это хорошо знает. Угрозы Москвы в адрес стран Балтии являются не признаком силы, а слабости", – написала она.

Глава европейской дипломатии заявила, что этими угрозами Россия пытается запугать ЕС, и призвала европейские страны усилить свою поддержку Украины.

"Россия терпит поражение на поле боя в Украине и пытается запугать нас, чтобы мы ослабили нашу поддержку Украины. Правильная реакция заключается в том, чтобы поступить наоборот: усилить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить оборону Европы", – добавила она.

Перед этим президент Европейского совета Антониу Кошта осудил провокации и угрозы России в адрес стран Балтии, назвав их угрозой для всего ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обвинения России в адрес Латвии в якобы предоставлении своего воздушного пространства для украинских атак являются "смехотворными", и в РФ об этом знают.

Сообщалось, что утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявляли воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона. Пока неясно, залетел ли на территорию страны предполагаемый беспилотник, ставший причиной объявления тревоги.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.