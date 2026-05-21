Берлін ухвалив рішення про великі інвестиції в оборонний концерн KNDS
В уряді Німеччини після тривалих дискусій ухвалили рішення про значні інвестиції у франко-німецький оборонний концерн KNDS.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau та низка новинних агентств, посилаючись на джерела в уряді.
Голова наглядової ради KNDS Том Ендерс підтвердив цю інформацію та привітав рішення.
Згідно з повідомленнями, початково нібито планується придбати 40% акцій, що може відбутися навіть до літа. У межах подальших 2-3 років частка зменшиться до 30%. Так само збирається зменшити свою частку і Франція.
Розподіл "права голосу" між двома державами залишиться таким самим, незалежно від частки власності, а важливі рішення мають ухвалюватися лише спільно.
KNDS є виробником, зокрема, основних бойових танків Leopard 2.
