Берлін ухвалив рішення про великі інвестиції в оборонний концерн KNDS 

В уряді Німеччини після тривалих дискусій ухвалили рішення про значні інвестиції у франко-німецький оборонний концерн KNDS.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau та низка новинних агентств, посилаючись на джерела в уряді.

Голова наглядової ради KNDS Том Ендерс підтвердив цю інформацію та привітав рішення.

Згідно з повідомленнями, початково нібито планується придбати 40% акцій, що може відбутися навіть до літа. У межах подальших 2-3 років частка зменшиться до 30%. Так само збирається зменшити свою частку і Франція.

Розподіл "права голосу" між двома державами залишиться таким самим, незалежно від частки власності, а важливі рішення мають ухвалюватися лише спільно.

KNDS є виробником, зокрема, основних бойових танків Leopard 2.

