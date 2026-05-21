Берлин принял решение о крупных инвестициях в оборонный концерн KNDS
В правительстве Германии после длительных дискуссий приняли решение о значительных инвестициях во франко-немецкий оборонный концерн KNDS.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau и ряд новостных агентств, ссылаясь на источники в правительстве.
Председатель наблюдательного совета KNDS Том Эндерс подтвердил эту информацию и приветствовал решение.
Согласно сообщениям, изначально якобы планируется приобрести 40% акций, что может произойти даже до лета. В рамках последующих 2-3 лет доля уменьшится до 30%. Так же собирается уменьшить свою долю и Франция.
Распределение "права голоса" между двумя государствами останется таким же, независимо от доли собственности, а важные решения должны приниматься только совместно.
KNDS является производителем, в частности, основных боевых танков Leopard 2.
