Берлин принял решение о крупных инвестициях в оборонный концерн KNDS

В правительстве Германии после длительных дискуссий приняли решение о значительных инвестициях во франко-немецкий оборонный концерн KNDS.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau и ряд новостных агентств, ссылаясь на источники в правительстве.

Председатель наблюдательного совета KNDS Том Эндерс подтвердил эту информацию и приветствовал решение.

Согласно сообщениям, изначально якобы планируется приобрести 40% акций, что может произойти даже до лета. В рамках последующих 2-3 лет доля уменьшится до 30%. Так же собирается уменьшить свою долю и Франция.

Распределение "права голоса" между двумя государствами останется таким же, независимо от доли собственности, а важные решения должны приниматься только совместно.

KNDS является производителем, в частности, основных боевых танков Leopard 2.

