Литва закупить шведські гранатомети Carl-Gustaf M4 

Литва підписала контракт зі шведським виробником Saab на постачання 84-міліметрових гранатометів Carl-Gustaf M4, перші з яких мають надійти вже цього року.

Про це повідомили на офіційних сторінках Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда".

🇱🇹 Lithuania has signed a deal with Saab Dynamics AB for Carl-Gustaf M4 84mm grenade launchers, with deliveries starting this year.



The agreement also includes around €17 million in industrial co-operation to strengthen Lithuania's defence industry and technological capability.

Перші гранатомети мають надійти вже у 2026 році. Окрім бойових зразків, закуповуються також навчальні із супровідними компонентами.

"На додачу до закупівлі зброї, ми також інвестуємо у литовський оборонпром, нашу економіку й технологічні спроможності. Ми підписали угоду про промислову співпрацю з Saab на суму близько 17 млн євро", – зазначив міністр оборони Робертас Каунас.

Контракт є частиною ширшої 10-річної угоди на суму до 58 млн євро.

Раніше Литва придбала у Saab радари нового покоління для виявлення повітряних загроз, які мають особливо допомогти з малими цілями.

Також Литва закупить безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні.