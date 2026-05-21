Литва закупить шведські гранатомети Carl-Gustaf M4 

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 09:07 — Марія Ємець

Литва підписала контракт зі шведським виробником Saab на постачання 84-міліметрових гранатометів Carl-Gustaf M4, перші з яких мають надійти вже цього року. 

Про це повідомили на офіційних сторінках Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда".

Перші гранатомети мають надійти вже у 2026 році. Окрім бойових зразків, закуповуються також навчальні із супровідними компонентами. 

"На додачу до закупівлі зброї, ми також інвестуємо у литовський оборонпром, нашу економіку й технологічні спроможності. Ми підписали угоду про промислову співпрацю з Saab на суму близько 17 млн євро", – зазначив міністр оборони Робертас Каунас. 

Контракт є частиною ширшої 10-річної угоди на суму до 58 млн євро. 

Раніше Литва придбала у Saab радари нового покоління для виявлення повітряних загроз, які мають особливо допомогти з малими цілями.  

Також Литва закупить безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні. 

