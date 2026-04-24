Литва придбала новітні РЛС шведського виробника, що допоможуть виявляти дрони

Литва придбала у шведського виробника Saab радари нового покоління для виявлення повітряних загроз, які мають особливо допомогти з малими цілями.

Про це повідомили на офіційній сторінці Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

🇱🇹 Lithuania is strengthening its air defence with new-generation SAAB Giraffe X1 radars acquired from Sweden. The mobile 3D systems provide 360° coverage, rapid deployment, and improved detection of small aerial threats, enhancing our response to modern air challenges. pic.twitter.com/M58xaK7lFK – Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) April 24, 2026

"Пересувні системи 3D забезпечують спостереження на 360°, швидке розгортання і покращене виявлення дрібних повітряних загроз, що покращить наше реагування на сучасні виклики", – зазначили у Міноборони Литви.

Також Литва закупить безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні.

Як відомо, Литва час від часу потерпає від нальотів "гібридних" метеозондів з контрабандою з території Білорусі, через які нерідко доводиться зупиняти роботу аеропорту Вільнюса – від якого до кордону лише 20 кілометрів. У більш рідкісних випадках перехоплювали і безпілотники з контрабандним вантажем.

У березні 2026 року усі три балтійські держави вперше зіткнулися з випадком масового потрапляння на свою територію українських БпЛА, які прямували бомбардувати російські порти довкола Петербурга і збилися курсу.

Минулого року на територію Литви кілька разів залітали російські БпЛА, схожі на "Гербери".