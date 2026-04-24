Литва придбала новітні РЛС шведського виробника, що допоможуть виявляти дрони

Новини — П'ятниця, 24 квітня 2026, 11:57 — Марія Ємець

Литва придбала у шведського виробника Saab радари нового покоління для виявлення повітряних загроз, які мають особливо допомогти з малими цілями. 

Про це повідомили на офіційній сторінці Міноборони Литви, пише "Європейська правда". 

У відомстві оголосили, що Литва посилює свої спроможності протиповітряної оборони радіолокаційними станціями нового покоління Giraffe X1 шведського виробника Saab.

"Пересувні системи 3D забезпечують спостереження на 360°, швидке розгортання і покращене виявлення дрібних повітряних загроз, що покращить наше реагування на сучасні виклики", – зазначили у Міноборони Литви.

Також Литва закупить безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні.

Як відомо, Литва час від часу потерпає від нальотів "гібридних" метеозондів з контрабандою з території Білорусі, через які нерідко доводиться зупиняти роботу аеропорту Вільнюса – від якого до кордону лише 20 кілометрів. У більш рідкісних випадках перехоплювали і безпілотники з контрабандним вантажем. 

У березні 2026 року усі три балтійські держави вперше зіткнулися з випадком масового потрапляння на свою територію українських БпЛА, які прямували бомбардувати російські порти довкола Петербурга і збилися курсу. 

Минулого року на територію Литви кілька разів залітали російські БпЛА, схожі на "Гербери". 

