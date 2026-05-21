Литва закупит шведские гранатометы Carl-Gustaf M4

Литва подписала контракт со шведским производителем Saab на поставку 84-миллиметровых гранатометов Carl-Gustaf M4, первые из них должны поступить уже в этом году.

Об этом сообщили на официальных страницах Министерства обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

🇱🇹 Lithuania has signed a deal with Saab Dynamics AB for Carl-Gustaf M4 84mm grenade launchers, with deliveries starting this year.



The agreement also includes around €17 million in industrial co-operation to strengthen Lithuania's defence industry and technological capability.

Первые гранатометы должны поступить уже в 2026 году. Кроме боевых образцов, закупаются также учебные с сопроводительными компонентами.

"В дополнение к закупке оружия, мы также инвестируем в литовский оборонпром, нашу экономику и технологические возможности. Мы подписали соглашение о промышленном сотрудничестве с Saab на сумму около 17 млн евро", – отметил министр обороны Робертас Каунас.

Контракт является частью более широкого 10-летнего соглашения на сумму до 58 млн евро.

Ранее Литва приобрела у Saab радары нового поколения для обнаружения воздушных угроз, которые должны особенно помочь с малыми целями.

Также Литва закупит беспилотники-перехватчики, испытанные в Украине.