В Литве продолжаются поиски беспилотника, который мог упасть на территории страны

В Литве утром в четверг продолжились поиски беспилотника, который стал причиной первой серьезной воздушной тревоги в стране и впоследствии исчез с радаров.

Утром 21 мая литовские военные продолжили поиски неизвестного беспилотника, который в среду якобы залетел на территорию Литвы, а затем исчез с радаров. Ночью их приостанавливали.

Командующий вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас отметил, что к поискам привлекут "дополнительные возможности", в том числе вертолет.

"Свидетельства от людей, особенно видео, если они у кого-то есть – очень важны для нас... чтобы попытаться установить возможное место падения", – отметил он.

Командующий воздушных сил в среду рассказал, что литовцы первыми инициировали контакт с белорусской стороной, увидев на радарах признаки приближения БПЛА – сначала информацию не подтверждали. Далее уже Беларусь сообщила, что действительно фиксируется объект, движущийся в сторону литовской границы.

Глава Национального центра по чрезвычайным ситуациям Вильмантас Виткаускас рассказал, что, по имеющимся данным, БПЛА пересек границу страны в 9:40, а исчез с радаров около 11:09 в районе городка Меркине на юге.

Теоретически беспилотник мог вылететь обратно в сторону Беларуси, или же он упал незамеченным где-то на территории Литвы – никаких свидетельств об этом до сих пор не поступало.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.