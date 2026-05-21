Президент Чехії: Європа повинна навчитися "стояти на власних ногах" у сфері безпеки

Президент Чехії Петр Павел попередив, що мир у Європі більше не можна вважати "само собою зрозумілим".

Про це він сказав у четвер, 21 травня, цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Павел заявив, що Європі потрібно "активно захищати, відстоювати та підтримувати" мир.

"Мир у Європі більше не є само собою зрозумілим", – сказав він.

За його словами, чинний урок полягає не в тому, що "Європа самотня", а в тому, що "Європа має бути достатньо сильною, щоб у разі потреби стояти на власних ногах".

Він застеріг, що Європі потрібно залучити всі важелі, щоб зайняти найкращу позицію, оскільки "історія просто не чекатиме, поки Європа буде готова".

Павел також наголосив на необхідності зближення ЄС і НАТО, оскільки Брюссель "має інструменти, яких немає у НАТО: фінансування, інфраструктуру та промислову політику", які можуть слугувати політичними інструментами для допомоги у підготовці до оборони.

"Я переконаний, що ці два набори інструментів мають бути пов’язані. НАТО та Європейський Союз не є конкурентами у сфері європейської безпеки. Вони мають функціонувати як взаємодоповнювальні стовпи", – додав президент Чехії.

Зазначимо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час.

У цьому контексті варто нагадати, що у Міністерстві оборони США публічно оголосили про скорочення кількості присутніх у Європі американських бригад з 4 до 3 – як у 2021 році.

У НАТО висловлюють впевненість, що виведення військ США не підірве оборонні плани Альянсу в Європі.

