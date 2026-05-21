Президент Чехии: Европа должна научиться "стоять на собственных ногах" в сфере безопасности

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что мир в Европе больше нельзя считать "само собой разумеющимся".

Об этом он сказал в четверг, 21 мая, цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Павел заявил, что Европе нужно "активно защищать, отстаивать и поддерживать" мир.

"Мир в Европе больше не является само собой разумеющимся", – сказал он.

По его словам, действующий урок заключается не в том, что "Европа одинока", а в том, что "Европа должна быть достаточно сильной, чтобы в случае необходимости стоять на собственных ногах".

Он предостерег, что Европе нужно задействовать все рычаги, чтобы занять лучшую позицию, поскольку "история просто не будет ждать, пока Европа будет готова".

Павел также отметил необходимость сближения ЕС и НАТО, поскольку Брюссель "имеет инструменты, которых нет у НАТО: финансирование, инфраструктуру и промышленную политику", которые могут служить политическими инструментами для помощи в подготовке к обороне.

"Я убежден, что эти два набора инструментов должны быть связаны. НАТО и Европейский Союз не являются конкурентами в сфере европейской безопасности. Они должны функционировать как взаимодополняющие столбы", – добавил президент Чехии.

Отметим, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действующий разрыв между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время.

В этом контексте стоит напомнить, что в Министерстве обороны США публично объявили о сокращении количества присутствующих в Европе американских бригад с 4 до 3 – как в 2021 году.

В НАТО выражают уверенность, что вывод войск США не подорвет оборонные планы Альянса в Европе.

