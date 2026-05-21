Суд ЄС підтвердив законність замороження активів підсанкційних росіян, які у власності трастів

Суд ЄС підтвердив відповідність праву Євросоюзу замороження активів підсанкційних росіян у ситуації, коли вони не напряму, а опосередковано пов’язані з підсанкційною особою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Суду ЄС щодо трьох рішень у схожих між собою справах.

Суд Європейського Союзу визнав відповідним європейському праву замороження активів підсанкційних осіб, навіть коли вони опосередковано пов’язані з підсанкційними особами через трастові структури.

У справі C-483/23 йдеться про чотири компанії, що контролюються зареєстрованою на Бермудських островах компанією, яка своєю чергою належить трасту, що діє за законодавством Бермудських островів, а довіреним управителем є швейцарська компанія. Засновника трасту прибрали з переліку бенефіціарів перед тим, як він у 2022 році опинився під санкціями – але італійські органи все одно заморозили активи, вважаючи їх достатньо пов’язаними з цією особою.

В об’єднаних справах C-428/24 і C-476/24 в першому випадку йдеться про італійську компанію FZ AR, учасницю міжнародної групи, що опосередковано належить трасту з Бермудських островів. Початковий бенефіціарний власник, згаданий як ZU, та наступна власниця – його дружина TU, у 2022 році опинились під санкціями ЄС.

В другому випадку йдеться про яхту Sailing у власності компанії SX, яку своєю чергою контролює траст, де бенефіціаром є TU.

Як і в першій описаній справі, італійські органи заморозили активи, вважаючи, що де-факто вони пов’язані з бенефіціарами трасту.

Рішення оскаржували в італійському суді, після чого італійський суд звернувся за роз’ясненнями до Суду ЄС щодо того, чи може поняття володіння й контролю у цьому контексті поширюватися на засновника чи бенефіціарів трасту.

Суд ЄС вважає, що ці поняття слід тлумачити як такі, що охоплюють усі форми володіння та впливу на активи, навіть коли між активами та особою немає прямого юридичного зв’язку.

Зауважують, що ознаки належності або контролю бенефіціарів чи засновників можуть випливати з фактичних обставин, а також з невиправдано складної схеми власності.

