Суд ЕС подтвердил законность замораживания активов подсанкционных россиян во владении трастов

Суд ЕС подтвердил соответствие праву Евросоюза замораживания активов подсанкционных россиян в ситуации, когда они не напрямую, а опосредованно связаны с подсанкционным лицом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Суда ЕС по трем решениям в похожих между собой делах.

В деле C-483/23 речь идет о четырех компаниях, контролируемых зарегистрированной на Бермудских островах компанией, которая в свою очередь принадлежит трасту, действующему по законодательству Бермудских островов, а доверенным управляющим является швейцарская компания. Основателя траста убрали из перечня бенефициаров перед тем, как он в 2022 году оказался под санкциями – но итальянские органы все равно заморозили активы, считая их достаточно связанными с этим лицом.

В объединенных делах C-428/24 и C-476/24 в первом случае речь идет об итальянской компании FZ AR, участнице международной группы, опосредованно принадлежащей трасту с Бермудских островов. Начальный бенефициарный владелец, упомянутый как ZU, и следующая владелица – его жена TU, в 2022 году оказались под санкциями ЕС.

Во втором случае речь идет о яхте Sailing в собственности компании SX, которую в свою очередь контролирует траст, где бенефициаром является TU.

Как и в первом описанном деле, итальянские органы заморозили активы, считая, что де-факто они связаны с бенефициарами траста.

Решение оспаривалось в итальянском суде, после чего итальянский суд обратился за разъяснениями в Суд ЕС относительно того, может ли понятие владения и контроля в этом контексте распространяться на учредителя или бенефициаров траста.

Суд ЕС считает, что эти понятия следует толковать как охватывающие все формы владения и влияния на активы, даже когда между активами и лицом нет прямой юридической связи.

Отмечают, что признаки принадлежности или контроля бенефициаров либо учредителей могут вытекать из фактических обстоятельств, а также из неоправданно сложной схемы собственности.

