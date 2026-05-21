Міноборони Польщі: дрони України не повинні залітати у повітряний простір сусідів

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш виступив із різкою заявою щодо українських "заблукалих" дронів, які порушують повітряний простір інших країн.

Про це він сказав під час пресконференції в Естонії, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш вважає, що Україна повинна "точніше" використовувати дрони для ударів вглиб російської території.

"Україна повинна бути дуже точною при використанні дронів, щоб уникнути втручання Росії в їхні маршрути польоту. Україна, звичайно, має бути тут більш обережною, щоб не давати приводу для російських провокацій", – заявив він.

Також польський міністр оборони наголосив, що території країн Балтії "не повинні порушуватися, вони не повинні піддаватися загрозі".

Що прикметно, міністр оборони Литви – країни, чий повітряний простір дрони порушували безпосередньо, – закликав європейські країни адаптуватися до інцидентів із "заблукалими" дронами.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.