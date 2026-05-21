Минобороны Польши: дроны Украины не должны залетать в воздушное пространство соседей

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш выступил с резким заявлением относительно "заблудившихся" украинских дронов, которые нарушают воздушное пространство других стран.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Эстонии, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш считает, что Украина должна "точнее" использовать дроны для ударов вглубь российской территории.

"Украина должна быть очень точной при использовании дронов, чтобы избежать вмешательства России в их маршруты полета. Украина, конечно, должна быть здесь более осторожной, чтобы не давать повода для российских провокаций", – заявил он.

Также польский министр обороны подчеркнул, что территории стран Балтии "не должны нарушаться, они не должны подвергаться угрозе".

Что примечательно, министр обороны Литвы – страны, чье воздушное пространство дроны нарушали непосредственно, – призвал европейские страны адаптироваться к инцидентам с "заблудившимися" дронами.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.