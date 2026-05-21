Минобороны Литвы: разбившийся в стране дрон был украинским

Министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что дрон, который разбился и был найден вечером 17 мая в Утенском районе, принадлежал Украине.

Об этом он сказал в четверг, 21 мая, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

По словам министра, дрон, вторгшийся в воздушное пространство страны, сбился с курса. Отметим, позже сотрудники антитеррористической группы "Арас" выяснили, что в том месте, где был обнаружен дрон, есть взрывчатые вещества.

"Да, это сбитый с курса украинский дрон. Расследование продолжается", – сказал он.

Напомним, 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.

По состоянию на утро 21 мая поиски беспилотника продолжаются. А Каунас призвал европейские страны адаптироваться к инцидентам с "заблудшими" дронами.