ЗМІ: у Греції засудили чоловіка за шпигунство біля бази НАТО на Криті

Греція засудила громадянина Азербайджану до ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Про це агентству Reuters повідомили ознайомлені співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, 19 травня грецький суд засудив 27-річного громадянина Азербайджану до тюремного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві, пов’язаному зі стеженням за військовою базою на Криті.

Він заперечує свою провину та оскаржив вирок.

Чоловік, засуджений до семи років і одного місяця тюремного ув'язнення, був заарештований у червні минулого року за підозрою у стеженні за військово-морською базою "Суда" – стратегічним об'єктом для Греції, США та НАТО.

За даними розслідування, чоловік, який мав тимчасову посвідку на проживання в Польщі, вперше прибув до Греції в січні 2025 року і з середини червня проживав у готельному номері з видом на військово-морську та військово-повітряну базу.

Його звинуватили у збиранні та передачі державних таємниць та важливої військової інформації іноземним державам, зокрема фотографій та відеозаписів військових об'єктів.

Серед доказів: 23 відео та дев’ять фотографій фрегата грецького флоту, який прибув до Суди для дозаправки.

Серед речей, вилучених з його номера, були камера з високою роздільною здатністю, телеоб'єктив і штатив, USB-зчитувачі та картки пам'яті.

За даними співрозмовників, поліція також виявила програмне забезпечення для шифрування, встановлене на його ноутбуці.

Наприкінці квітня Федеральна прокуратура Німеччини затримала громадянина Казахстану, який, як вважається, шпигував на користь Росії з Берліна.

Також повідомляли, що у Польщі затримали солдата Сил територіальної оборони за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки.