СМИ: в Греции осудили мужчину за шпионаж возле базы НАТО на Крите

Греция приговорила гражданина Азербайджана к заключению по обвинению в шпионаже.

Об этом агентству Reuters сообщили ознакомленные собеседники, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, 19 мая греческий суд приговорил 27-летнего гражданина Азербайджана к тюремному заключению по обвинению в шпионаже, связанном со слежкой за военной базой на Крите.

Он отрицает свою вину и обжаловал приговор.

Мужчина, приговоренный к семи годам и одному месяцу тюремного заключения, был арестован в июне прошлого года по подозрению в слежке за военно-морской базой "Суда" – стратегическим объектом для Греции, США и НАТО.

По данным расследования, мужчина, который имел временный вид на жительство в Польше, впервые прибыл в Грецию в январе 2025 года и с середины июня проживал в гостиничном номере с видом на военно-морскую и военно-воздушную базу.

Его обвинили в сборе и передаче государственных тайн и важной военной информации иностранным государствам, в частности фотографий и видеозаписей военных объектов.

Среди доказательств: 23 видео и девять фотографий фрегата греческого флота, который прибыл в Суду для дозаправки.

Среди вещей, изъятых из его номера, были камера высокого разрешения, телеобъектив и штатив, USB-считыватели и карты памяти.

По данным собеседников, полиция также обнаружила программное обеспечение для шифрования, установленное на его ноутбуке.

В конце апреля Федеральная прокуратура Германии задержала гражданина Казахстана, который, как считается, шпионил в пользу России из Берлина.

Также сообщалось, что в Польше задержали солдата Сил территориальной обороны по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки.