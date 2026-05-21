В четверг, 21 мая, правительство Великобритании обнародовало документы о назначении брата короля Великобритании, бывшего принца Эндрю, торговым посланником страны.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Документы о назначении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора торговым посланником Великобритании в 2001 году обнародовали в ответ на запрос Либеральных демократов, поданный в начале этого года.

Исполнительный директор British Trade International Дэвид Райт в письме от 25 февраля 2000 года отметил, что покойная королева специально попросила назначить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора торговым посланником Великобритании.

"Желанием королевы является то, чтобы герцог Йоркский стал преемником герцога Кентского на этом посту. Герцог Кентский должен сложить свои полномочия примерно в апреле следующего года. Это хорошо совпадает с завершением активной военно-морской карьеры герцога Йоркского. Королева очень заинтересована в том, чтобы герцог Йоркский взял на себя ведущую роль в продвижении национальных интересов", – говорится в его письме.

Также он отметил, что "ни один другой член королевской семьи не сможет заменить герцога Кентского".

Райт отметил, что об этом ему сообщили во время разговора с личным секретарем королевы, а также очертили роль, которую они совместно разработали для Маунтбеттена-Виндзора.

British Trade International – это прежнее название правительственной организации, ответственной за продвижение экспорта и зарубежных инвестиций. Она была создана в 1999 году, а впоследствии стала известной как UK Trade & Investment.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Эпштейном.

В файлах Министерства юстиции США, опубликованных в начале года, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

19 февраля Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, став первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и забрали на допрос.